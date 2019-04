KT, 5G 개통 맞아 기가라이브TV 2.0 버전 출시

기가라이브TV 2.0은 ▲영화?예능?스포츠 등 다양한 장르의 실감형 영상을 제공하는 ‘라이브온360(Live on 360)’ ▲10여 종의 독점 VR 게임을 제공하는 ‘라이브온게임(Live on Game)’ ▲IPTV에서 제공하는 100여 개의 실시간 채널과 18만여 편의 VOD 콘텐츠를 대화면으로 즐길 수 있는 ‘올레 tv 모바일’ ▲인기 유튜브 영상을 VR로 즐기는 ‘브린(VRIN)’ ▲1인 미디어 방송과 e스포츠 경기를 VR 환경에서 즐기는 ‘아프리카TV’ 등으로 구성된다.

