엔터주, 변곡점 올까…컴백 소식이 기대되는 4월

지 연구원은 "대표 엔터3사는 긍정적 vs 부정적 포인트가 확연하기 때문에 투자포인트는 매우 상이하다"고 설명했다.

오는 12일에는 빅히트엔터 소속 BTS(방탄소년단)가 새 앨범 'MAP OF THE SOUL: PERSONA'를 전세계 동시발매 할 예정이다. BTS는 2017년부터 업계 최초로 아마존 사이트를 통해 앨범을 판매하고 있는데, 사전 예약을 받기 시작한 지난 3월13일부터 CD 부문 베스트셀러 1위를 기록 중이며 선주문 판매량은 270만 장을 넘어가는 것으로 알려져 있다.

에스엠에서는 지난 1일 엑소(EXO)의 메인 보컬 '첸'이 솔로앨범 '사월, 그리고 꽃'으로 데뷔했고 와이지엔터테인먼트는 5일 블랙핑크가 새로운 앨범 'KILL THIS LOVE'로 컴백했다.