'마리텔V2' 몬스타 엑스 셔누, 안무 3초 컷에 당황

셔누가 “셔누의 유산소 교실 한번 가볼게요~”라며 근육맨들과 함께 유산소 운동으로 포장된 댄스 교실을 시작한다. 그는 자신의 그룹인 몬스타엑스의 'Shoot Out' 댄스 전수에 몰두했는데 두 명의 근육맨들이 삐걱거리며 웃음을 자아낼 예정이다.

