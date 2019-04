트럼프 또 측근인사…'Fed 길들이기' 본격화

트럼프 대통령의 이 같은 행보는 본격적인 Fed 길들이기로 해석되고 있다. 최근 트럼프 대통령은 노골적으로 제롬 파월 Fed 의장을 비난해 왔다. 파월 의장 면전에서 "어쩔 수 없이 함께 간다(I'm stuck with you)"고 면박을 주는가 하면 공화당 관계자들과 만난 자리에서 파월 의장이 기준 금리를 인상해 경제 성장을 방해했다며 강한 불만을 드러내기도 했다. 심지어 트럼프 대통령은 파월 의장을 추천한 스티브 므누신 재무부 장관까지 싸잡아서 비난한 것으로 전해지고 있다.

