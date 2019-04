[히든히어로즈(41)] "컨설팅 후 묻히는 프로젝트, 직접 살리고 싶었죠"

[아시아경제 이민우 기자] 빅데이터를 더한 IT 컨설팅 시장을 개척하고 있는 빈티지랩의 공동 창업자 이승은 사업전략부문장은 두 번의 큰 전환을 겪었다. 학부시절 이 부문장은 IT 컨설팅과는 연관이 없어보이는 기계공학을 전공했다. 가장 널리 쓰일 수 있는 전공이라고 생각했기 때문이다. 미국 메사추세츠공과대학(MIT)에서 박사학위까지 땄다. 평범한 '공돌이'가 될 뻔 했지만 보다 유연한 삶을 살고 싶었다. 10년간 배운 기계공학을 뒤로 하고 보스턴컨설팅그룹(BCG)에 들어갔다. 약 10년 간 컨설턴트로 일하며 수많은 분야를 겪었지만 뭔가 허전했다. 이 부문장은 "치열하게 사업성을 고민하며 프로젝트에 애정을 쏟았지만 정작 고객사들은 실행을 하지 않는 경우가 많았다"며 "사장되는 프로젝트들을 내가 직접 할 수 있는 방법은 없을까 고민했다"고 털어놨다. 그래서 직접 해보기로 결심했다. 빈티지랩이 탄생한 배경이다.

