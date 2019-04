교촌치킨, 일회용품 공해·미세먼지 저감 위한 "교촌숲 만든다"

교촌치킨은 지난 2월 친환경 캠페인 ‘리 그린 위드 교촌(Re Green with KYOCHON)’을 선포, 서울시와 ‘1회용 배달용품 줄이기’ 업무협약을 통해 매장 운영에 사용되는 일회용품 사용을 꾸준히 줄여나가고 있다.

트리플래닛과와 함께 진행하는 숲 조성 프로젝트는 ‘리 그린 더 트리(Re Green the TREE)’로, 교촌치킨 친환경 캠페인의 일환이다. 교촌치킨은 매립지 인근 지역의 공기 정화를 위한 이번 합동 프로젝트를 통해 학교와 교실에 약 1000그루의 나무를 심어 ‘교촌 숲(가칭)’을 조성할 예정이다. ‘교촌 숲’은 미세먼지에 취약한 인천 봉화초등학교에 만들어진다.