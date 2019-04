SK이노, 기업PR캠페인 '생각뒤집기'편 출시 27일만에 2000만뷰 돌파

SK이노베이션은 이러한 인기에 힘입어 최근 기업PR 캠페인 '생각 뒤집기' 편의 영어 버전을 온라인상에 공개했다. 'Imagination Into Reality'라는 제목의 영어 기업PR 캠페인은 총 5편 중 3편을 선정해 영문화했다.

