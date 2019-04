금감원 "IT리스크 취약한 금융회사 상시감시 강화하겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 금융감독원은 '2019년도 금융IT·핀테크 감독검사 업무설명회'를 4일 개최했다. 금감원은 금융과 정보통신의 결합 과정에서 발생할 수 있는 IT 리스크와 금융혁신 과정에서 발생할 수 있는 잠재 위험에 대한 철저한 대응을 강조했다.

