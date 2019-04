[클릭 e종목]"NHN한국사이버결제, 역사적 저평가 국면"

NHN한국사이버결제가 올해 매출액 4820억원, 영업이익 239억원, 지배주주 당기순이익 214억원을 달성할 것으로 추정했다. 현재 주가는 올해 예상 실적 기준 PER 13.1배 수준이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.