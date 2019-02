[타임라인]'안희정 성폭력' 폭로부터 항소심 선고까지

3월5일 / 정무비서 김지은(33), 안희정 충남지사 미투(Me too) 폭로…"네 차례 성폭행당하고 수시로 성추행당했다". 안희정, 도지사직 전격 사퇴…정치 활동 전면 중단 선언

