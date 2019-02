[신간 안내] <우리는 왜 사랑에 빠지고 마는 걸까> 外

◆운 좋아지는 사람 vs 운 나빠지는 사람의 습관=저자는 운칠기삼이라는 표현에 반대한다. 운이 좋아지는 사고방식과 행동, 습관이 따로 있다고 믿는다. 저자는 마흔 살까지 실패를 거듭했으나 운에 대한 연구를 시작한 후 성공할 수 있었다고 주장한다. 운이 좋아지는 습관 50가지를 공개했다.(요코야마 노부하루 지음/부윤아 옮김/북스고)

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.