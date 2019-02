'정글의 법칙' 웍 들고 정글 출격한 이연복, 자연재료 이용한 '역대급 요리' 탄생 예고

커다란 웍과 칼 등 본인만의 요리 도구를 챙겨온 이연복이 정글에서 나는 자연 재료로 어떤 요리를 만들어 낼지 더욱 기대감을 높이고 있다. 역대 최고령 멤버인 이연복 셰프의 호기심 가득한 정글 생존기는 이날 밤 10시에 방송되는 '정글의 법칙 in 북마리아나'를 통해 만나볼 수 있다.

1일 밤 10시에 시작되는 SBS ‘정글의 법칙 in 북마리아나’ 후반전을 통해 병만족장, 중식 대가 이연복, 자칭 낚시 45년 경력의 베테랑 낚시꾼 지상렬, 청새치에 도전하는 자타공인 연예계 대표 낚시왕 이태곤, 지치지 않는 에너자이저 만능 재주꾼 한보름, 펜싱칼로 중무장한 SBS 미남 아나운서 김윤상, 대세 아이돌 갓세븐의 유겸, 네이처 루가 신비의 섬 로타에서 생존을 펼치는 모습이 공개된다.

SBS '정글의 법칙 in 북마리아나' 이연복 셰프가 정글에 떴다.