[클릭 e종목]“삼성전자, 수요 개선되면 주가 상승 흐름 강해질 것”

이순학 한화투자증권 연구원은 1일 보고서에서 삼성전자의 지난해 4분기 영업이익은 반도체 7조8000억원, 디스플레이 1조원, IM 1조5000억원, 가전 7000억원을 기록했다고 전했다. 이 연구원은 “작년 연말부터 미·중 무역분쟁과 글로벌 경기둔화로 인해 전반적으로 IT 수요가 악화되면서 메모리 출하량이 급감하고 가격도 급락한 것이 크게 작용했다”고 분석했다. 또한 “북미 고객사의 신제품 수 요가 좋지 않아 OLED 출하량도 기존 예상치보다 10% 가량 감소했다”고 설명했다.

