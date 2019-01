[클릭 e종목]"LG전자, 실적 눈높이 낮춰야…목표가↓"

올해 1분기에는 실적이 반등하겠지만 IT 세트 경쟁심화는 우려된다는 의견이다. 박 연구원은 "1분기 영업이익은 36% 감소한 7096억원으로 컨센서스를 하회할 것"이라며 "IT 세트 산업내 경쟁 심화로 2019년 영업이익은 10% 줄어든 2조4000억원으로 예상된다"고 말했다.

LG전자의 지난해 4분기 실적은 부진했다. 매출액은 전년 동기 대비 7% 감소한 15조8000억원을 기록했고 영업이익은 757억원으로 79% 줄었다. 박 연구원은 "지난해에도 연말 실적 쇼크가 반복됐다"면서 "IT 세트 산업 경쟁 심화로 마케팅 등 비용 집행기 확대됐기 때문"이라고 분석했다. 이어 "MC(스마트폰) 부문은 매출이 42% 감소했는데 스마트폰 수요 부진과 북미 통신사들의 보조금 축소 영향 때문"이라고 덧붙였다.

박형우 연구원은 "지난해 4분기 실적 쇼크를 기록했고 단기에 IT 세트 산업의 업황 반등을 기대하기는 어렵다"면서 "신규 상승동력이 부족하지만 현 주가에는 실적 우려가 선반영됐고 VC(자동차 전장) 부문의 영업가치는 반영되지 않았다고 판단된다"고 말했다.