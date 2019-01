[과학을읽다]①1.5℃ 지구의 비밀

1.5℃를 지켜야 한다는 결정은 어떻게 나온 것일까요? 바로 '파리협정(Paris Agreement)'입니다. 파리협정은 국제사회가 "산업화 이전 대비 지구 기온의 상승폭(2100년 기준)을 2℃보다 훨씬 낮게(well below 2℃) 유지하고, 더 나아가 온도 상승을 1.5℃ 이하로 제한하기 위한 노력을 추구한다"고 공동의 장기목표로 합의한 내용입니다.

