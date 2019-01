[박병희의 On Stage] 설 연휴 대작 뮤지컬 풍성

세종문화회관 대극장에서는 영국 웨스트앤드의 오리지널 뮤지컬 '플래시 댄스'를 볼 수 있다. 낮에는 용접공, 밤에는 댄서로 일하면서 명문 댄스 아카데미에 진학해 전문 댄서의 꿈을 키우는 '알렉스'를 주인공으로 한 작품이다. 귀에 익숙한 '왓 어 필링(What a Feeling)', '글로리아(Gloria)', '아이 러브 로큰롤(I Love Rock and Roll)' 등의 다양한 넘버들과 역동적인 댄스 장면이 인상적인 신나는 뮤지컬이다. 플래시댄스는 마지막을 놓쳐서는 안 된다. '메가 믹스'라 불리는 커튼콜은 뮤지컬 역사상 가장 역동적이고 화려하다는 평가를 받는다. 8분 동안 작품 속 유명 넘버와 흥겨운 댄스 장면이 이어진다.

주술사 라피키가 '생명의 순환(Circle of Life)'을 부르면서 시작하는 오프닝 무대는 순식간에 관객들을 아프리카의 초원으로 안내한다. 거대한 태양을 배경으로 기린 두 마리가 등장하면서 그림 같은 장면을 그려내고 곧이어 치타, 가젤, 얼룩말 등 밀림의 동물들이 뛰어나와 한 판의 흥겨운 축제 무대를 만들어낸다. 거대한 코끼리는 관객들 사이를 유유히 걸어와 무대에 합류한다. 라이온킹은 다양한 밀림의 동물을 가면과 의상, 인형(퍼펫)으로 자연스럽게 표현해 상상력의 극치를 보여준다.

◆브로드웨이 vs 웨스트엔드= '라이온킹'은 예술의전당 오페라극장에서 공연한다. 디즈니가 초연 20주년을 기념해 인터내셔널 투어를 시작했고 한국 관객들을 찾아왔다. 절대 지각하면 안된다. 뮤지컬 역사상 최고로 평가받는 오프닝 무대를 놓칠 수도 있으므로.