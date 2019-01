넷마블·카카오 '넥슨' 인수전 출사표…해외 매각 막는다(종합2보)

넷마블이 구성하는 컨소시엄과 카카오가 참여할 수 있는 컨소시엄 등의 시나리오에 이어 카카오와 넷마블이 넥슨 인수를 위해 협력할 수 있다는 관측도 제기되고 있다. 넷마블이 인수전 참여 이유로 밝힌 것처럼 넥슨이 해외에 넘어가지 않도록 하기 위해 국내 IT 업계를 대표하는 양사가 손을 잡을 가능성도 배제할 수 없다는 것이다. 카카오와 넷마블이 협력해 넥슨을 인수한다면 넥슨이 보유한 개발력과 IP 등이 당초 유력 인수 후보로 거론된 텐센트나 일렉트로닉아츠(EA), 디즈니 등 해외 기업에 유출될 일은 막을 수 있다. 게다가 넥슨, 넷마블과 함께 국내 메이저 게임사로 꼽히는 엔씨소프트가 이번 인수전과는 선을 긋고 있다는 점을 감안하면 양사 외엔 시너지와 자금력을 고려해 인수전에 참여할 곳이 마땅치 않은 상황이다. 현재 넥슨 인수전에는 글로벌 사모펀드인 KKR, 칼라일, MBK파트너스 등과 중국 게임업체 텐센트, 미국의 디즈니, EA 및 전략적투자자(SI) 연합 등이 뛰어든 것으로 알려졌다.

앞서 카카오도 넥슨 인수 추진을 검토했다는 점을 밝힌 바 있다. 김범수 카카오 이사회 의장 역시 넥슨이 텐센트, EA 등 해외 기업에 팔리는 것을 우려한 것으로 전해졌다. 김 의장은 김정주 대표와 대학 동문으로 비슷한 시기에 창업한 IT 벤처 1세대로 꼽힌다. 카카오 관계자는 "넥슨 인수를 다각도에서 검토하고 있다"며 "영업익 1조원을 올리는 이 정도 매물이 나오면 어지간한 정보기술(IT) 기업은 다 한 번씩 고려할 것"이라고 했다.