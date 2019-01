'No' 뮤직비디오는 유니크하면서도 시크한 매력의 퍼포먼스를 비롯해 '한 가지 색으로는 날 표현할 수 없다'는 신곡 'No'의 메시지를 강렬하게 담아내 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다.

CLC의 신곡 'No' 뮤직비디오가 공개 하루 만에 유튜브 조회수 220만 뷰를 돌파했다.