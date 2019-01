홍준표 “KBS, 국민방송이 아니라 좌파 선전매체”

홍준표 전 자유한국당 대표가 30일 서울 여의도 The K 타워에서 열린 '당랑의 꿈' 출판기념회에서 인사말을 마친 후 손을 흔들고 있다. 홍 전 대표는 이자리에서 당권 출사표를 던졌다./윤동주 기자 doso7@

