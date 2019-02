'너목보6' 너목보 스타들 금의환향

특히 ‘너목보6’를 통해 10년 만에 선보인 배틀의 ‘Step by step(스텝 바이 스텝)’ 무대는 방송 직후 포털 사이트 실시간 검색어의 상위권에 오랫동안 유지되었을 뿐 아니라 포털 사이트 동영상 조회 수 TOP10에 안착하는 등 뜨거운 반응을 불러 일으켰다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.