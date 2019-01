토트넘 복귀한 손흥민 MOM 선정…포체티노 "SON 에너지가 넘쳤다"

손흥민의 활약에 대해 축구 통계 사이트인 '후스코어드 닷컴'은 팀내 최고 평점인 8.2점을 주며, 손흥민은 이날 경기의 MOM(Man OF The Match)로 선정했다. 손흥민이 이에 페르난도 요렌테(8.1점), 대니 로즈(8.1점)가 뒤를 이었다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.