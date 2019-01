올 뉴(ALL NEW) Z785, Z585 드라이버의 구매자 대상으로 60일까지 퍼포먼스를 보장하는 행사다. 오는 3월31일까지 제품 구매 후 홈페이지에 등록을 하면 된다. 성능에 불만족이 있을 경우 전액 환불이 가능하다. 이번 라인은 Ti51AF 컵페이스, 경량 카본 크라운, 커스텀 샤프트로 구성된 엑티브 스피드 테크놀러지 등이 적용돼 비거리와 관성용을 완성했다. 전국 취급점에서 만날 수 있다.

