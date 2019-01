홍준표, 자유한국당 대표 출마 선언…"당 재건, 정권탈환에 앞장"(종합)

홍준표 전 자유한국당 대표가 30일 서울 여의도 The K 타워에서 열린 '당랑의 꿈' 출판기념회를 마친 후 기자회견을 갖고 있다. 홍 전 대표는 이자리에서 당권 출사표를 던졌다./윤동주 기자 doso7@

30일 서울 여의도 The K 타워에서 열린 홍준표 자유한국당 전 대표(오른쪽)의 '당랑의 꿈' 출판기념회에 참석한 배현진 대변인(가운데)이 축하공연을 보는 도중 환호성을 지르고 있다. 홍 전 대표는 이자리에서 당권 출사표를 던졌다./윤동주 기자 doso7@

홍준표 전 자유한국당 대표(가운데)와 부인 이순삼 씨가 30일 서울 여의도 The K 타워에서 열린 '당랑의 꿈' 출판기념회에서 지지자들에게 꽃다발을 받고 있다. 홍 전 대표는 이자리에서 당권 출사표를 던졌다./윤동주 기자 doso7@