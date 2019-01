이소라의 ‘신청곡 (Feat. SUGA of BTS)’ 美 빌보드 ‘월드 디지털 송 판매 2위’

한편 이소라의 ‘신청곡 (Feat. SUGA of BTS)’은 국내외 각종 음원 사이트들을 통해 감상 가능하다.

‘신청곡(Feat. SUGA of BTS)’은 누군가의 위로가 절실한 밤 라디오 속 DJ가 읽어주는 사연을 들으며 나와 비슷한 이야기에 위로를 얻는 내용의 곡이다. 외로움에 힘들어했다면 겪어 봤을 순간을 이소라만의 화법으로 풀어내 따뜻한 공감과 위로를 전한다.

지난 22일 오후 6시 발매된 이소라의 ‘신청곡 (Feat. SUGA of BTS)’은 발매 직후 4시간 여 만에 멜론, 엠넷, 지니뮤직, 올레뮤직, 벅스, 소리바다 등 6개의 국내 주요 실시간 음원 차트 1위를 휩쓸었으며, 일주일 가까이 차트 정상의 자리를 빛냈다.

또한, 음원 발매와 동시에 유튜브를 통해 공개된 ‘신청곡 (Feat. SUGA of BTS)’의 뮤직비디오 역시 조회수가 350만 회에 육박하는 등 국내외 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.

‘신청곡 (Feat. SUGA of BTS)’은 발매 직후 국내외 여러 차트들을 섭렵하며 장기 집권을 예고했던 것에 이어, 발매 1주일이 넘은 시점에도 빌보드 월드 디지털 송 판매 차트 최상위권 진입이라는 의미 있는 성적을 거두며 그칠 줄 모르는 저력을 발휘하고 있다.

지난 22일 발매된 이소라의 신곡 ‘신청곡 (Feat. SUGA of BTS)’은 한국 시간 기준 30일, 빌보드 월드 디지털 송 판매 차트(World Digital Song Sales chart) 2위를 기록했다.