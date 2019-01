“저기 학생 차비 좀 빌릴 수 있을까요”…때아닌 ‘차비 사기’주의보

이에 앞서 2017년 12월 대전역에서는 한 50대 여성이 “차비를 주면 계좌로 보내주겠다”며 C 씨에게 접근, 25,000원을 받아 간 뒤 갚지 않는 사건도 발생해 경찰이 수사에 나선 바 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.