유키스 출신 김기범, 결혼 소식 발표…"여러분 마음 잊지 않을 것"

김기범은 2006년 그룹 씽 싱글 앨범 'In Your Hands(인 유어 핸즈)'로 데뷔했다. 이후 2008년부터 2011년까지 4년 동안 '유키스' 멤버로 활동했다. 이후 그는 알렌 킴이라는 예명으로 한국과 일본에서 활동했다. 최근에는 국제 무역 및 공연 기획 사업을 하는 것으로 알려졌다.

