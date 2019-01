유니세프 "北어린이 지원금 220억원 필요" 기부 호소

유니세프가 29일 발간한 보고서 '어린이를 위한 유니세프 인도주의 활동 2019 (UNICEF Humanitarian Action for Children 2019)' 따르면, 어린이 3400만명이 전쟁 등으로 인해 기본적인 아동보호 서비스조차 받지 못하고 있다.

