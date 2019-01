현대차 팰리세이드, 자동차기자단 뽑은 '올해의 차' 2관왕

[아시아경제 우수연 기자] 현대자동차의 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 팰리세이드가 한국자동차기자협회가 뽑은 ‘2019 올해의 차(Car of the Year)’ 대상과 올해의 SUV로 선정되며 2관왕의 영예를 안았다.

