삼성전기, 연간 영업익 1조 달성

삼성전기는 올해에도 자신감을 내비치고 있다. IT용에 치중됐던 MLCC 생산을 올해 고부가 IT 및 산업ㆍ전장용으로 다변화하면서 차별화에 나선다는 계획이다. 모듈 사업부 역시 고화소, 광학 줌 기능 등이 탑재된 고사양 멀티카메라 채용 확대에 따른 수혜를 기대하고 있다.

