[타임라인]드루킹 댓글조작 수사 의뢰부터 드루킹 1심선고까지

12월7일 / 김경수 5차 공판에 드루킹 증인 출석…첫 법정 대면. 드루킹 "새누리당 댓글기계 설명에 공감" vs 김경수 "모든 게 얘기됐다"

10월29일 / 김경수 지사 1차 공판 기일…드루킹 측근 "댓글조작 시연" vs 김경수 측 "드루킹 측 진술 모의"