국민연금 수탁위, 내일 긴급 2차회의…경영참여 찬성밝힌 위원 변심여부·타이밍 오락가락(종합)

경영참여 반대 의견을 낸 것으로 알려진 C 위원은 "2차 회의도 1차 회의의 연장선상으로 진행돼 영양가 없는 논의가 이어질 것으로 예상되는데 왜 회의를 재소집하는지 모르겠다"며 "10%룰 변경 유권해석 관련 금융위의 결론이 아직 나오지도 않은 터라 해당 논의를 진행하지 않을 것으로 보고 있으며, 만약 관련 주제를 논한다는 통보가 오면 참석하지 않을 것"이라고 말했다.

