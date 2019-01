'셰르부르의 우산' 작곡한 미셸 르그랑 별세

대표작으로는 자크 드미 감독이 연출한 셰르부르의 우산이 손꼽힌다. 특히 '아 윌 웨이트 포유(I will wait for you)'의 슬픈 선율은 마지막 장 '재회(Troisieme Portie Le Retour)'에서 흩날리는 눈발과 함께 깊은 여운을 남긴다. 옛 연인의 어색한 대화에서 나타나는 가시지 않은 상처와 아쉬움이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.