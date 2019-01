대형마트 "실속있는 명절 준비하세요"

‘조니워커 화이트워커’(700ml)는 인기 미드 ‘왕좌의 게임’ 최종 시즌을 앞두고 만든 컬래버레이션 위스키다. 작품에서 강력한 존재감을 지닌 북부지방 ‘화이트 워커’를 상징하고자 스코틀랜드 최북단 증류소인 카듀와 클라이넬리쉬에서 숙성한 싱글몰트 원액을 사용했고, 1개의 왕좌를 놓고 7개 왕국이 싸우는 스토리를 담아 도수는 기존 40도가 41.7도로 만들었다. 온도가 내려가면 작품의 명대사인 '윈터 이즈 히어(WINTER IS HERE)'이라는 문구가 병 측면에 나타나는 효과로 재미도 더했다. 가격은 4만7000원이다.

