필리핀 남부 성당서 연쇄 폭발…사망자 27명으로 늘어

필리핀 보안 당국은 사건 현장인 성당으로 향하는 도로를 봉쇄한 채 조사를 진행 중이다. 무슬림 인구 비율이 높은 필리핀 남부 일대에는 이슬람국가(IS)를 추종하는 반군의 세력이 강하다. 특히 폭발사건이 발생한 홀로 섬도 IS 연계 무장세력인 아부사야프 조직의 주요 활동무대로 알려졌다.

