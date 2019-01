"현대제철, 4분기 어닝쇼크 vs 낮은 밸류에이션 부담"

철근 기준가격 인상(3.5만원/톤)에 따른 봉형강 스프레드 확대(QoQ ASP +1만원/톤 vs. 원재료 투입단가 -0.5만원/톤)에도 불구, 판재류 가격 하락에 의한 판재류 스프레드 축소(QoQ ASP -1만원/톤 vs. 원재료 투입단가 0.0만원/톤), 전기로 부자재가격 인상(100억원), 당진제철소 파업 비용(인권비 포함 600억) 및 탄소배출권 관련 비용(200억)과 같은 일회성 비용 영향으로 어닝쇼크를 기록한 것으로 판단됐다.

