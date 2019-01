롯데면세점 브랜드 뮤직비디오 '방탄소년단 편', 구글 어워드 톱 20 선정

[아시아경제 이지은 기자] 롯데면세점은 브랜드 뮤직비디오 ‘You’re so Beautiful 방탄소년단 편’이 구글코리아가 선정한 ‘2018 유튜브 광고 리더보드’ 톱 20에 선정됐다고 27일 밝혔다.

