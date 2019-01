‘나혼자산다’ 이시언, 새 아파트 대공개…금요 예능 시청률 1위

한편 동시간대 방송된 SBS ‘정글의 법칙 IN 북마리아나’는 1부 6.1%, 2부 8.8%의 시청률을 기록했고, KBS2 ‘은밀하고 위대한 동물의 사생활’인 1부 1.6%, 2부 1.9%의 시청률을 기록했다. 또 MBC ‘공복자들’과 ‘진짜 사나이300’은 각각 3.3%와 5.0%로 집계됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.