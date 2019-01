프라엘·셀리턴·보미라이 이어 파나소닉까지…"지금이 셀프 뷰티기기 전성기"

이같은 추세에 내로라하는 대기업부터 중소기업들까지 뷰티 디바이스를 잇달아 선보이며 시장 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. 몇 년 전까지만 해도 뉴스킨 갈바닉 vs 메르비 vs 누페이스 트리니티 등의 디바이스가 피부결 개선, 리프팅 효과 등으로 가장 유명세를 탔지만 최근 LG프라엘과 셀리턴이 독보적으로 2강 구도를 형성했다.

