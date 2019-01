신한금투, “올해 디지털 금융 혁신 분기점 될 것”

기존 인터넷 은행은 모객 확대에는 성공했지만 상품 차별화는 실패했다고 평가했다. 김 연구원은 “카카오뱅크는 은행권 전반에 IT 혁신 촉진 등을 불러 일으켰고, ‘카카오톡’이라는 수천만의 사용자를 바탕으로 모객에도 성공했다”면서도 “대출상품에서 기존 은행과의 차별화에는 성공하지 못했고, 시중은행들의 디지털 채널 고도화(직관성 개선 및 단순화 작업)로 오히려 경쟁 심화에 직면해 있다”고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.