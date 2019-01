SK하이닉스, 바닥 확인했나…"단기 가격조정 가능성 염두에 둬야"

이원식 신영증권 연구원은 세계 최대 파운드리 업체인 대만의 TSMC를 언급하며 "TSMC도 글로벌 경기 둔화, 모바일 시장의 성장 둔화, 반도체 업체들의 높은 재고 등을 이유로 올해 보수적인 가이던스를 제시했다"면서 "올해 전반적인 IT 수요 둔화 가능성에 따라 메모리 공급업체들은 수급 안정화에 집중할 것이지만, 메모리 업체들의 높아진 재고 수준과 수요 둔화의 속도 등을 감안할 때 올 1분기 이후에도 메모리 가격 하락에 대한 리스크는 확대될 가능성이 있다"고 내다봤다.

