현대모비스, 작년 당기순익 1.9조원…전년比 21% 증가

현대모비스 관계자는 "북미 오하이오 공장이 지난해 4월부터 신차종 대응을 위한 정비 작업으로 일시적 조업 중지(셧다운)에 들어가면서 생산이 일부 감소했고 신흥국 환율 하락 등 불리한 상황이었다"면서 "그럼에도 불구하고 첨단 기술이 집약된 전동화와 핵심 부품 사업이 성장하고 AS 부품의 해외 판매도 늘어나면서 매출이 소폭 증가했다"고 설명했다. 현대모비스의 전동화와 핵심 부품 부문의 매출은 전년 대비 각각 53.8%(1조8047억원), 12.3%(7조5205억원) 늘었다.

