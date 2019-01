'보컬플레이' 마지막회…끝날 때까지 끝난 게 아니다

26일 채널A NEW 아카펠라 음악쇼 ‘보컬플레이’가 3개월간의 여정을 아름답게 마무리할 감동적인 무대로 시청자를 찾는다.

