한독상공회의소, ‘이코노믹 아웃룩 2019’ 개최…혁신 미래 산업의 필요성 강조

그는 “향후 양국 간 사업적 협력을 위한 가장 중요한 성장 동력은 제조, 물류 및 ICT 분야를 디지털화해 에너지 분야를 재생 가능 에너지로 전환하는 동시에 에너지 효율성을 증대시키는 4차 산업 혁명이 될 수 있다”고 말했다. 그는 이어 독일기업들의 활동이 직간접적으로 10만개의 일자리를 창출하는 것을 이야기하며, 한국 경제에 대한 해외 투자의 중요성을 강조했다. 또한 비관세 무역 장벽, 한국기업만을 우대하는 (Korea only) 규제의 축소 등 외국 기업에 대한 공정한 대우가 필요하다는 사실을 지적했다.

