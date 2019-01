이소라 '신청곡'(Feat 슈가) 4일째 차트 1위 올킬…국내·국외 차트 정상

한편, 이소라의 ‘신청곡 (Feat. SUGA of BTS)’은 국내외 각종 음원 사이트들을 통해 감상 가능하다.

‘신청곡(Feat. SUGA of BTS)’은 누군가의 위로가 절실한 밤 라디오 속 DJ가 읽어주는 사연을 들으며 나와 비슷한 이야기에 위로를 얻는 내용의 곡이다. 외로움에 힘들어했다면 겪어 봤을 순간을 이소라만의 화법으로 풀어내 따뜻한 공감과 위로를 전하고 있다.

지난 22일 오후 6시 발매된 이소라의 ‘신청곡 (Feat. SUGA of BTS)’은 발매 직후 4시간 여 만에 멜론, 엠넷, 지니뮤직, 올레뮤직, 벅스, 소리바다 등 6개의 국내 주요 실시간 음원 차트 1위를 휩쓸었다.

지난 22일 발매된 이소라의 신곡 ‘신청곡 (Feat. SUGA of BTS)’은 25일 오전 9시 기준 멜론, 엠넷, 지니뮤직, 벅스, 소리바다, 올레뮤직 등 6개의 국내 주요 실시간 음원 차트 정상을 올킬, 발매일로부터 4일째 1위의 자리를 이어가고 있다.