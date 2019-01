현대차, 英 테이트 미술관과 리서치 센터 '트랜스내셔널' 설립

현대자동차가 24일(현지시각) 영국 테이트 미술관과 '현대 테이트 리서치 센터: 트랜스내셔널'을 설립한다고 발표했다. 사진은 (왼쪽부터) 이숙경 테이트 모던 국제 미술 수석 큐레이터, 라이오넬 바버 테이트 이사회 의장, 아나 커틀러 테이트 교육·리서치 디렉터, 조원홍 현대차 고객경험본부장 부사장, 프란시스 모리스 테이트 모던 관장, 아킴 보르하르트흄 테이트 모던 전시·프로그램 총괄이 기념촬영하는 모습. (사진=? Matt Stokes for Miranda Parry Photography)

