전남도교육청, 가칭 ‘혁신IT에너지고등학교’ 설립

미래인재과 손현숙 과장은 “나주혁신도시에 한전공대가 유치되고 이에 발맞추어 (가칭)혁신IT에너지고등학교가 설립되면, 4차 산업혁명 시대에 발맞춘 IT, 에너지 관련 교육이 전문적으로 이뤄져 전남의 학생과 학부모가 바라는 교육적 열망에 부응하게 될 것이며, 전남도교육청이 미래사회에 적합한 인재양성에 첫 교두보가 될 것이다”고 말했다.

현재 나주혁신도시에는 한전을 비롯한 에너지 관련 기업, 나주 에너지 밸리, 혁신 산단 등 다양한 IT, 에너지, 환경 관련 직업 인프라가 마련돼 있다. 또한 전남도교육청에서는 전남과학교육원과 나주소프트웨어체험센터(건립 중) 등 충분한 교육 인프라도 구축하고 있다.

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도교육청(교육감 장석웅)은 한전공대가 나주혁신도시에 개교할 때를 대비해 가칭 ‘혁신 IT 에너지 고등학교’ 설립 계획을 발표했다.