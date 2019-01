국립국악원 예술단 총출동 설맞이 공연 '돈豚타령'

[아시아경제 박병희 기자] 국립국악원이 설 당일인 내달 5~6일 오후 3시에 국립국악원 예악당에서 설맞이 공연 '돈豚타령'을 한다. 국립국악원 소속 예술단인 정악단, 무용단, 민속악단, 창작악단이 모두 출연해 우리 음악과 춤으로 새해 희망을 기원한다.공연은 연희집단 'The 광대'의 야외 마당 길놀이로 시작해 익살스런 사자춤 등으로 신명나는 무대를 연다. 이어서 궁중의 행차음악으로 쓰였던 웅장하고 기운 넘치는 정악단의 '대취타'가 무대에 올라 새해의 힘찬 시작을 알린다.무용단은 조선시대 궁중에서 잡귀를 쫓기 위해 췄던 궁중무용 '학연화대처용무합설'을 선보인다. 고요하고 평화로운 세상을 그린 학무와 아름다운 삶의 모습을 담은 연화대무, 강인한 삶의 모습을 표현하는 처용무가 어우러지면서 새해의 좋은 기운을 모아 관객에게 전한다.민속악단은 '굿풍류 시나위' 연주로 새해 희망의 마음을 기원하고, 서도 굿타령 '축원가'를 통해 관객들의 만복과 행운을 기원한다.이어서 소리꾼 김준수, 김나니와 국립국악원 창작악단이 함께 '남도아리랑', '제비노정기', '어사출두', '춘향가 중 사랑가' 등 친근한 국악 선율을 전해 관객 모두 함께할 수 있는 우리 소리의 아름다운 멋을 전할 예정이다.공연을 전후 한 오후 1~5시에는 국립국악원 야외 마당에서 떡메치기, 투호, 제기차기와 같은 민속놀이 체험 프로그램인 '우면랜드'를 무료로 운영한다. 관객 전원에게는 공연 관람 후 황금돼지해를 기념하는 선물도 제공해 온 가족이 함께 즐거운 명절 분위기를 즐길 수 있도록 마련했다.기해년 황금돼지 해를 맞아 돼지띠 해에 태어난 관객들과 한복 착용자에게 입장료를 1000원으로 할인해 주는 '천원의 행복' 이벤트도 진행한다.본 공연은 8세 이상 관람할 수 있으며 국립국악원 홈페이지 또는 인터파크를 통해 예매할 수 있다.

