팅크웨어, '아이나비 커넥티드 프로' 출시…"주차 충격 3초간 모션이미지 전송"

[아시아경제 이은결 기자] 팅크웨어가 주차 충격 발생 후 차량 전후방 3초의 순간을 모션이미지(GIF)로 스마트폰에 전달하는 '아이나비 커넥티드 프로'를 내놨다.팅크웨어는 23일 서울 강남구 인터와이어드 스튜디오에서 'The Next Q'라는 주제로 실시간 통신 서비스 아이나비 커넥티드 프로를 출시하고, 향후 커넥티드 서비스 확대 방향을 밝혔다.아이나비 커넥티드 프로는 지난해 LG유플러스 통신망 기반으로 스마트폰과 블랙박스를 실시간 연결하는 아이나비 커넥티드를 향상한 서비스다. 기존에는 주차 충격 발생 시 전방 사진 한 장을 전송했던 반면, 프로 버전은 차량 전후방 3초의 순간을 모션이미지(480*270)로 전송하도록 이미지 전송 기술이 대폭 강화됐다.프로 버전은 LTE와 협대역 사물인터넷(NB-IoT) 통신망의 장점을 결합한 'LTE Cat.M1' 통신기술에 기반을 뒀다. 이에 따라 데이터 전송량은 8배, 전송 속도는 6배 빨라졌다. 주차 위치와 차량 전방 고화질 이미지(960*540) 확인 기능을 통해 주차장 내 맞은편 차량번호까지 확인할 수 있을 정도로 화질이 기존 대비 16배 개선됐다.원격 이미지 캡쳐 기능이 탑재돼 일 2회 실시간으로 고화질 이미지(480*270)도 받아볼 수 있다. 주행 중에는 상시적으로 차량 모니터링이 가능한 핸드오버(Hand-Over) 기능이 적용되는 등 사물인터넷 활용에 최적화됐다. 프로 버전은 다음 달 전국망으로 개통될 예정이다. 요금제는 기존과 동일하게 2년 무료사용 후 유료 전환된다.이어 팅크웨어는 3분기에 '지능형 커넥티드 서비스'의 상용화를 앞두고 있다. 지능형 커넥티드는 위치정보에 기반해 유고, 재난정보 등 응급 상황 발생 시 등록된 연락처로 비상 연락을 할 수 있는 서비스다. 아이나비의 지능형 정보 수집 기술을 기초로 만들어졌다.블랙박스 신제품도 출시됐다. 커넥티드 프로 기능이 처음으로 지원되는 '아이나비 퀀텀 2X'와 프리미엄 블랙박스 '아이나비 QXD3000'다. 아이나비 퀀텀 2X는 전후방 QHD의 초고화질 영상화질을 탑재, HD 영상보다 4배 더 선명한 화질을 구현하는 플래그십 블랙박스다.아이나비 퀀텀 2X는 소니 최신 이미지 센서인 '엑스모어 R 스타비스'를 통해 동일한 200만 화소에서 이미지를 더 선명하게 나타낸다. 특히 어두운 환경에서도 선명한 영상을 구현하도록 보정 기능인 '울트라나이트비전(UNV)'을 적용했다. 전방 140도, 후방 180도, 총 320도의 화각으로 국내 최대 시야각이 적용돼 차량 주변 촬영 사각지대를 최소화했다.아이나비 퀀텀 2X의 소비자 가격은 ▲64기가 기준 기본 패키지 49만9000원 ▲LTE Cat.M1 커넥티드 패키지 59만9000원 ▲128기가 기준 기본 패키지 59만9000원 ▲LTE Cat.M1 커넥티드 패키지 69만9000원이다.'트루(True) HDR'과 '초저전력 주차녹화' 기능을 탑재한 프리미엄 2채널 FHD 블랙박스 '아이나비 QXD3000'도 나왔다. 블랙박스에 가장 핵심인 영상 처리, 저장, 주차녹화 기능을 높인 제품이다.기존 싱글코어 기반의 처리장치(CPU)를 쿼드코어로 바꿔 처리 성능은 4배, 밝기는 기존의 2배로 강화해 역광을 포함한 다양한 조도 변화에서도 빛 번짐을 최소화했다. 특히 '울트라나이트비전2.0'이 적용돼 야간 녹화의 밝기와 선명도가 4배 이상 개선됐다. 주차 시에는 저전력으로 최대 55일 동안 녹화 가능하도록 기존 대비 10배 이상 장시간 녹화 기능이 향상됐다.아이나비 QXD3000의 가격은 ▲32기가 기준 기본 36만9000원 ▲NB-IoT 커넥티드 패키지 42만9000원 ▲64기가 기준 기본 41만9000원 ▲NB-IoT 커넥티드 패키지 47만9000원이다.김형준 팅크웨어 상품기획본부장은 "기존 NB-IoT 기반의 아이나비 커넥티드 스탠다드와 이번 프로 버전의 2개 서비스 라인을 구축하게 됐다"며 "LTE Cat.M1 통신망 서비스와 아이나비만의 기술강점을 더한 커넥티드 블랙박스를 통해 시장 내 새로운 패러다임을 만들고 지속적으로 진화된 제품과 서비스로 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.아이나비 커넥티드 프로는 향후 출시되는 아이나비 블랙박스 제품에도 순차 적용된다. 팅크웨어는 오는 25일부터 다음 달 24일까지 신제품 구매 고객에게 다양한 혜택을 제공할 방침이다.

