호남대 국제교류본부, 해외 자매 대학 방문

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 호남대학교 국제교류본부 손완이 본부장은 1월 21일부터 26일까지 교육 교류 협의를 위해 태국과 베트남의 자매 대학을 방문한다고 23일 밝혔다.이번 방문은 호남대 대학혁신지원사업단(단장 송창수 교수)이 주관하고 국제교류본부가 주최하는 해외 자매대학 교류 확대 프로그램 하나로 우선 21일과 22일 태국의 마히돌대학교(Mahidol University)와 나레수안대학교(Naresuan University)를 방문했다.마히돌대학교 스포츠과학기술대학(College of Sports Science and Technology)은 호남대 해트트릭사업단과 지난 2016년 협약 체결 후 단기간 연수단 초청 및 파견 등 실질적인 교류를 진행해 왔으며 이번 방문을 통해 더욱 장기적이고 발전적인 양교 간 교류방안을 논의했다.나레수안대학교는 2018년 자매대학 협약을 체결했으며, 이번 방문에서 국제교류처 부총장과 인문대학장 및 한국어학과장, 교수들이 함께 참여하는 간담회를 개최, 이번 3월 교환학생 교류를 시작으로 다양한 교류를 진행하기로 협의했다.한편, 마히돌대학교는 태국 대학교 내 1위권 우수 대학으로 연구중심 대학으로서의 위상을 높이고 있으며, 나레수안대학교 또한 상위권 우수 대학으로 한국어학과를 비롯한 인문대학과의 적극적인 교류 확대가 기대되는 국립대학교이다.

