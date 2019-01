학교 미세먼지 저감기술 개발에 300억 투입

[아시아경제 조인경 기자] 미세먼지에 취약한 학생들이 걱정 없이 학습할 수 있도록 관련부처가 힘을 합쳐 과학기술을 바탕으로 미세먼지 문제 해결에 나선다.교육부와 과학기술정보통신부는 '에너지·환경 통합형 학교 미세먼지 관리 기술개발 사업'을 추진하기 위한 범부처 합동 추진위원회를 구성하고, 향후 5년간 약 300억원을 투자한다고 21일 밝혔다.이를 위해 정부는 우선 학생 활동 등을 고려한 미세먼지의 발생 원인과 특성 등을 규명하고 미세먼지가 학생들의 건강에 미치는 영향 등을 분석할 예정이다.또 지속적인 운영·관리가 가능한 신축학교 대상 열·공기 환경 통합관리 시스템을 개발하고, 기존 학교 맞춤형 공기 환경 진단·개선 컨설팅 등도 병행한다.실제 환경 평가 결과를 바탕으로 미세먼지 관리 제품에 대한 인증규격을 개발하고 학교 미세먼지 관리체계를 구축하는 등 법·제도 개선까지 종합적으로 지원하기로 했다.이를 통해 WHO 권고 미세먼지 기준을 충족할 수 있는 학교 맞춤형 공기질 관리 시스템을 개발할 것으로 기대된다.이번 사업은 부처간 장벽 없는 통합적 운영을 위해 범부처 단일 사업단을 구성하며, 관련분야 최고의 전문가를 사업단장으로 선정해 권한과 책임을 부여하고 효율적인 과제간 연계와 융·복합 연구개발(R&D)을 추진한다.사업단장은 다음달 21일까지 한국연구재단 홈페이지에 공고 후 서류와 발표 평가 등 심층적인 전문가 평가를 거쳐 선정할 예정이다.교육부 관계자는 "국민들이 체감할 수 있는 성과 도출을 위해 적극 협력할 것"이라며 "연구개발 성과를 제도 개선까지 연계하고 산·학·연 및 국민들과 지속적으로 소통하여 성과를 확산시킬 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

